Gaeta.it - Alma: 20 anni di formazione culinaria e il Premio Mam per le Arti Agrarie

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana situata a Colorno, in provincia di Parma, celebra quest’anno il suo ventesimoversario. Fondata nel 2004, ha formato oltre 11.000 allievi provenienti da ben 80 nazioni. La scuola si distingue per la sua rete di collaborazioni con oltre 700 strutture nel settore dell’ospitalità, un dato che esprime la rilevanza dinel panorama gastronomico internazionale. Il punto focale di questa celebrazione sarà il VMam – Maestro d’Arte e Mestiere, che si svolgerà l’11 novembre presso il prestigioso Teatro Regio di Parma. La storia die il suo impatto globale Dal 2004,ha intrapreso un percorso straordinario formativo, diventando un punto di riferimento per aspiranti chef e professionisti del settore enogastronomico.