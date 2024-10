Ilrestodelcarlino.it - Alluvione e infrastrutture. Le opere del Pnrr nel piano triennale. Obiettivo: accelerare

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La terzain meno di un anno e mezzo (ma aggiungendo anche le fiumane di inizio maggio 2023 e, poi, del successivo novembre si arriva a cinque forti ondate di maltempo con danneggiamenti in neanche 18 mesi) spinge la giunta a stringere i tempi sulla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio. Nella commissione consiliare di venerdì, e poi nel Consiglio comunale dei giorni successivi, verrà infatti discusso e approvato l’inserimento neldellepubbliche di alcuni importanti lavori finanziati dalla struttura guidata dal commissario alla ricostruzione post, il generale Francesco Paolo Figliuolo, con i fondi del. Il tutto anche alla luce di alcune rimodulazioni e nuovi interventi contenuti in un paio di recenti ordinanze firmate dallo stesso Figliuolo.