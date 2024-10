All'ex Casa Colonica Saval è stata inaugurata una nuova area verde dedicata al fitness: «Risultato dell'impegno dei cittadini» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Un’area verde di circa 1.300 metri quadrati completamente riqualificata e restituita alla città». È questa la nuova realtà che da martedì 22 ottobre, dopo oltre dieci anni dalle prime richieste della cittadinanza, è stata messa finalmente a disposizione della comunità veronese e, in particolare Veronasera.it - All'ex Casa Colonica Saval è stata inaugurata una nuova area verde dedicata al fitness: «Risultato dell'impegno dei cittadini» Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Un’di circa 1.300 metri quadrati completamente riqualificata e restituita alla città». È questa larealtà che da martedì 22 ottobre, dopo oltre dieci anni dalle prime richiestea cittadinanza, èmessa finalmente a disposizionea comunità veronese e, in particolare

