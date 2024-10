Gaeta.it - Alberto Mantovani premiato con il riconoscimento ‘Lombardia è Ricerca’: un traguardo per la scienza

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il premioè Ricerca‘ rappresenta un’importante iniziativa per incoraggiare l’innovazione e la ricerca nel settore delle Life Sciences. Quest’anno, il prestigiosoè stato assegnato all’immunologo, un esperto di fama mondiale per le sue scoperte nel campo dell’immunità e dell’infiammazione legate al cancro. Il premio, che prevede un’importante somma di un milione di euro, sarà consegnato il prossimo 8 novembre al Teatro alla Scala di Milano, in occasione della ‘Giornata della Ricerca‘, un evento dedicato alla memoria del noto oncologo Umberto Veronesi.