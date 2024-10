Akragas, pari casalingo 2-2 contro il Ragusa: Meola agguanta gli ospiti con un rigore nel finale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Akragas di Lillo Bonfatto pareggia 2-2 all’Esseneto contro il Ragusa: un rigore di Meola, al 37’ della ripresa, consegna ai biancazzurri un punto che muove la classifica. Partita complicata per il Gigante, sin dalle battute iniziali: ospiti in vantaggio con Bonilla, che aveva anche fallito un Agrigentonotizie.it - Akragas, pari casalingo 2-2 contro il Ragusa: Meola agguanta gli ospiti con un rigore nel finale Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’di Lillo Bonfatto pareggia 2-2 all’Essenetoil: undi, al 37’ della ripresa, consegna ai biancazzurri un punto che muove la classifica. Partita complicata per il Gigante, sin dalle battute iniziali:in vantaggio con Bonilla, che aveva anche fallito un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Akragas, ancora una prova opaca: col Ragusa finisce 2-2 - Ancora una prova opaca per l’Akragas che rischia grosso contro il Ragusa. All’Esseneto i biancazzurri non vanno oltre il pari e sono costretti a recuperare per due volte lo svantaggio. Il rigore di ... (grandangoloagrigento.it)

Alla fine arriva (anche) Nesta: i campioni del mondo 2006 che da mister hanno vinto almeno una gara in A - Con il primo successo del suo Monza l’ex difensore diventa l’ottavo giocatore di quell’Italia a cogliere per la prima volta tre punti su una panchina ... (passionedelcalcio.it)

Ragusa. Il 26 e 27 ottobre si festeggia la “Scaccia Rausana co pummaroru e cosacavaddu” - Ragusa celebra questo fine settimana, 26 e 27 ottobre, una delle sue tradizioni culinarie più amate divenuta eccellenza e al tempo stesso identità ... (radiortm.it)