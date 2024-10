Abi chiede di sostenere la fiducia e rassicura su tassi e costi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – In questa fase la priorità per l’economia italiana è rinsaldare il clima di. E dall’Associazione bancaria italiana giungonozioni sia sui, che continueranno a calare, sia suiper la clientela, che non saliranno a dispetto del “sacrificio” richiesto al settore dalla manovra di Bilancio in preparazione. A fare il punto della situazione sono stati il presidente, Antonio Patuelli, e il direttore generale, Marco Elio Rottigni, che oggi a Firenze hanno chiuso la due giorni di seminario dell’associazione. “La prima esigenza dell’economia italiana, in cui banche sono determinanti, è favorire un clima di maggiore”, ha detto Patuelli, notando come “prossimamente” vi saranno diversi “eventi che dovrebbero dissipare se non altro delle incertezze”.