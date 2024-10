Abercrombie & Fitch, l'ex ad è stato arrestato per sfruttamento e abusi sessuali (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mike Jeffries era sotto indagine da mesi. Insieme con il suo compagno Matthew Smith, è accusato di aver festini privati per abusare di modelli Wired.it - Abercrombie & Fitch, l'ex ad è stato arrestato per sfruttamento e abusi sessuali Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mike Jeffries era sotto indagine da mesi. Insieme con il suo compagno Matthew Smith, è accusato di aver festini privati per abusare di modelli

