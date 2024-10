Via Ernesto Basile, con un'auto provano a sfondare la vetrina di un bar ma fuggono a mani vuote (Di martedì 22 ottobre 2024) Volevano "ripulire" il bar-pasticceria e portare via la cassa ma qualcosa è andato storto e alla fine sono stati costretti a scappare senza alcun bottino. Tentato furto nella notte in via Ernesto Basile, a pochi passi dall'università. Nel mirino "Dolci voglie-bakery and coffee", un'attività nata Palermotoday.it - Via Ernesto Basile, con un'auto provano a sfondare la vetrina di un bar ma fuggono a mani vuote Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Volevano "ripulire" il bar-pasticceria e portare via la cassa ma qualcosa è andato storto e alla fine sono stati costretti a scappare senza alcun bottino. Tentato furto nella notte in via, a pochi passi dall'università. Nel mirino "Dolci voglie-bakery and coffee", un'attività nata

Via Ernesto Basile - due ladri provano a entrare in un bar ma scatta l'allarme e scappano su una Panda rubata - Un tentato furto in un bar in via Ernesto Basile. Due giovani arrivati a bordo di una Fiat Panda hanno cercato di forzare la saracinesca del bar Sturia coffee food e drink. Non appena è scattato l’allarme i due, dopo aver danneggiato l’ingresso, sono fuggiti e poi hanno abbandonato l’auto... (Palermotoday.it)

Incidente in zona via Ernesto Basile - scontro auto-scooter : 25enne in ospedale - Scontro tra auto e scooter in via Carmelo Raiti, a pochi passi da via Ernesto Basile, nella zona dell'università. E' successo poco dopo le 19 di ieri. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, uno scooterone Honda. Si tratta di un ragazzo di 25 anni (D.S. le sue iniziali)... (Palermotoday.it)

Uomo vola dalla finestra e muore - dramma in via Ernesto Basile - Tragedia nella mattinata di oggi in via Ernesto Basile a Palermo, dove un uomo di 62 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione, finendo sul marciapiede sottostante. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari […] (Monrealelive. it) . Inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. (Monrealelive.it)