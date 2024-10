Una vita da salvare: incontro per conoscere i rischi, sapersi informare e organizzarsi (Di martedì 22 ottobre 2024) Si terrà sabato 26 ottobre, alle ore 16.30, al teatro Sant’Andrea di Pescara un incontro con i cittadini dal titolo “Una vita da salvare”.L’appuntamento è organizzato dall’associazione Meridiana Club Abruzzo Odv-ets in collaborazione con la Protezione Civile Volontari senza Frontiere, la Ilpescara.it - Una vita da salvare: incontro per conoscere i rischi, sapersi informare e organizzarsi Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si terrà sabato 26 ottobre, alle ore 16.30, al teatro Sant’Andrea di Pescara uncon i cittadini dal titolo “Unada”.L’appuntamento è organizzato dall’associazione Meridiana Club Abruzzo Odv-ets in collaborazione con la Protezione Civile Volontari senza Frontiere, la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il valore della consulenza : emotività e investimenti" : nuovo incontro del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 - "Il valore della consulenza: emotività e investimenti" è il titolo dell'incontro promosso dal Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, che si terrà martedì 22 ottobre alle ore 19 presso la sede sociale in via Tommaso Campanella, 38A. Dopo i saluti istituzionali della presidente, avv Monica... (Reggiotoday.it)

Nuovo stadio - Milan e Inter restano a San Siro? In programma un incontro. Le novità - it (@dailymilan. Tra i temi, si discuterà anche della valutazione dello stadio e dell’area di proprietà del Comune di Milano. Le novità e i temi da affrontare Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di San Siro. I temi da affrontare View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Jennifer Lopez evita un incontro imbarazzante con Ben Affleck e Jennifer Garner - Fonte: IPAJennifer Garner e Ben Affleck sono stati sposati per 13 anni Entrambi sembrano intenzionati a buttarsi sul lavoro per lasciarsi il passato alle spalle. Ma si potrebbe pensare anche a un “evitamento tattico”, come spesso accade in questi casi. Devi essere completo, se vuoi qualcosa che ti completi” ha rivelato a Interview Magazine. (Dilei.it)