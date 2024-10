Uccise moglie, si toglie vita in cella (Di martedì 22 ottobre 2024) 13.00 Si è tolto la vita nel carcere di Bari il 65enne di Gravina in Puglia che a inizio ottobre aveva ucciso la moglie di cinque anni più giovane. Il corpo è stato trovato dalla Penitenziaria dopo l'allarme dei 6 compagni di cella. I fatti per cui era finito in carcere risalgono alla notte del 5 ottobre: lui prima diede fuoco all'auto su cui era la moglie e poi la aggredì. Con sterno e costole fratturate per schiacciamento, la donna morì all'ospedale ma fece in tempo ad accusarlo. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 13.00 Si è tolto lanel carcere di Bari il 65enne di Gravina in Puglia che a inizio ottobre aveva ucciso ladi cinque anni più giovane. Il corpo è stato trovato dalla Penitenziaria dopo l'allarme dei 6 compagni di. I fatti per cui era finito in carcere risalgono alla notte del 5 ottobre: lui prima diede fuoco all'auto su cui era lae poi la aggredì. Con sterno e costole fratturate per schiacciamento, la donna morì all'ospedale ma fece in tempo ad accusarlo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La moglie ha mentito? Mentre lei combatte tra la vita e la morte - il marito indaga per scoprire la verità - In realtà, arrivano tardi perché, appunto, ci ha già pensato Zeynep. La sera prima dell’incidente non era affatto in compagnia del marito. Emir non crede a una sola parola e dà ordine ai propri uomini di sorvegliare giorno e notte tutti gli accessi dell’ospedale dai sotterranei al tetto fino a quando Nihan non sarà dimessa. (Iodonna.it)

Bari - accusato di aver ucciso la moglie si toglie la vita in carcere - Si è tolto la vita nel carcere di Bari Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia (Bari) fermato lo scorso 6 ottobre con l'accusa di aver ucciso la moglie 60enne Maria Arcangela Turturo. (Tg24.sky.it)

Tragedia nel carcere di Bari : Giuseppe Lacarpia si toglie la vita dopo l’omicidio della moglie - Secondo le ricostruzioni, dopo aver dato fuoco all’auto sulla quale viaggiava insieme alla moglie, ha bloccato la donna mentre tentava di fuggire, utilizzando il proprio peso per schiacciarla al suolo. Le indagini continueranno per comprendere a fondo la dinamica della sua morte all’interno di una struttura penitenziaria, e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. (Gaeta.it)