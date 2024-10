Turismo, Nyc Tourism+Conventions nomina Julie Coker nuova presidente e Ceo (Di martedì 22 ottobre 2024) Attualmente a capo del San Diego Tourism Authority (Sdta), ha ricoperto ruoli dirigenziali nel Turismo e nell'ospitalità per oltre trent’anni Il Board of Directors di Nyc Tourism + Conventions ha annunciato la nomina di Julie Coker come nuovo presidente e Ceo a partire dal 9 dicembre 2024. Coker ricopre attualmente il ruolo di presidente e Sbircialanotizia.it - Turismo, Nyc Tourism+Conventions nomina Julie Coker nuova presidente e Ceo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Attualmente a capo del San Diego Tourism Authority (Sdta), ha ricoperto ruoli dirigenziali nele nell'ospitalità per oltre trent’anni Il Board of Directors di Nyc Tourism + Conventions ha annunciato ladicome nuovoe Ceo a partire dal 9 dicembre 2024.ricopre attualmente il ruolo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turismo - Th Resorts nomina Alberto Peroglio Longhin nuovo amministratore delegato - Peroglio Longhin […]. (Adnkronos) – Th Resorts, parte del gruppo turistico Hotelturist, ha annunciato la nomina di Alberto Peroglio Longhin come nuovo Amministratore Delegato. La società, partecipata in modo paritetico da Solfin e Cdp Equity al 46% e da Isa per il restante 8%, è leader nel settore dell’ospitalità in Italia con il marchio Th Resorts. (Periodicodaily.com)

Turismo - Th Resorts nomina Alberto Peroglio Longhin nuovo amministratore delegato - Roma, 11 ott. Con oltre trent'anni di esperienza Peroglio Longhin ha operato in primarie aziende nel settore del turismo e dell'ospitalità, dimostrando una forte capacità di guidare le aziende attraverso fasi di espansione e cambiamento. È stato inoltre ceo di Bluvacanze, Combo, ed Edit. Parallelamente, ha collaborato come advisor per Destination Italia, Barceló Viajes e A. (Liberoquotidiano.it)

Osservatorio regionale enoturismo - nominato all’unanimità Di Fenza - L’Osservatorio, istituito con decreto del presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. Oltre alla valorizzazione del vino, quest’attività promuove anche il patrimonio agroalimentare attraverso l’abbinamento cibo-vino, potenziando il turismo enogastronomico. . 10 della Legge Regionale 7/2024 sull’enoturismo, ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio delle politiche della ... (Ildenaro.it)