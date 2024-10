Gaeta.it - Turbolenze, quando diventano pericolose: solo in questo caso devi avere veramente paura

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il volo aereo è un’esperienza che molti hanno vissuto almeno una volta nella vita, e con essa, spesso, si presenta anche la turbolenza. Questa parola evoca immagini di aerei che sobbalzano nel cielo, passeggeri che si stringono ai braccioli dei sedili e annunci dei piloti che invitano a mantenere le cinture allacciate. Ma quanto sono davveroqueste? Inarticolo esploreremo l’origine delle, la loro pericolosità reale e come il cambiamento climatico potrebbe influenzarle. Lesono un fenomeno naturale che si verifical’aereo entra in una massa d’aria in movimento. Queste variazioni possono essere causate da diversi fattori, tra cui il contrasto tra aria calda e aria fredda, le correnti ascensionali e discendenti e le tempeste atmosferiche.