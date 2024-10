Troppe minacce ai clienti e delinquenza, il Nerd City Corner davanti alla stazione ha gettato la spugna e ha chiuso (Di martedì 22 ottobre 2024) È durata soltanto otto mesi l’avventura del Nerd City Corner, fast food che si trovava in Piazzale Martiri d'Ungheria, aperto nell’ottobre del 2023. Un’attività voluta dal noto e vulcanico imprenditore forlivese Riccardo La Corte, insieme ai soci Massimiliano Tramonti, Juri Bassi e Matteo Forlitoday.it - Troppe minacce ai clienti e delinquenza, il Nerd City Corner davanti alla stazione ha gettato la spugna e ha chiuso Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È durata soltanto otto mesi l’avventura del, fast food che si trovava in Piazzale Martiri d'Ungheria, aperto nell’ottobre del 2023. Un’attività voluta dal noto e vulcanico imprenditore forlivese Riccardo La Corte, insieme ai soci Massimiliano Tramonti, Juri Bassi e Matteo

