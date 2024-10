Zonawrestling.net - TNA: Una ex diva WWE sarà la nuova responsabile marketing

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il 2024 per la TNA è stato un anno di grandi cambiamenti. Dall’addio di Scott D’Amore alla partnership con NXT, la federazione sta vivendo un nuovo periodo di boom, ed è ormai tornata ad essere molto apprezzata dai fan dopo anni piuttosto bui. Merito sicuramente di un roster pieno di talento, ma anche di una gestione societaria molto attenta. E proprio fuori dal ring arriva la notizia di un nuovo innesto – o meglio, di un ritorno. Christy HemmeHead ofCome riportato da Sean Ross Sapp di Fightful, infatti, Christy Hemme è in procinto di tornare in TNA, e con un ruolo molto importante: quello di Head of. Per l’exWWE si tratta di un ritorno: è stata sotto contratto con la TNA per 10 anni, dal 2006 al 2016, combattendo e facendo anche da ring announcer.