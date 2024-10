Sirene nel nord di Israeleintercettati droni e razzi dal Libano

Sirene nel nord di Israele,intercettati droni e razzi dal Libano (Di martedì 22 ottobre 2024) Sirene di allarme hanno suonato stanotte nel nord di Israele e l'Aeronautica israeliana ha intercettato 'obiettivi aerei' e razzi. Lo annuncia l'Idf precisando che non si sono registrati feriti. "In seguito alle Sirene suonate alle 00:26 nell'area dell'Alta Galilea, l'Iaf ha intercettato un sospetto obiettivo aereo che attraversava dal Libano verso Israele. Le Sirene hanno suonato per la possibilità di schegge cadute". Un altro 'obiettivo aereo', possibilmente un drone, è stato intercettato alle 0.51 nelle alture del Golan. "Il bersaglio è stato tracciato dall'Iaf ed è caduto in un'area aperta", aggiunge l'Idf. Un altro allarme ha interessato intorno alle 4.50 la Galilea, Wadi Ara, HaCarmel, Haifa Bay e HaAmakim. "Sono stati identificati cinque razzi provenienti dal Libano che sono stati intercettati dall'Iaf", informa l'Idf. Quotidiano.net - Sirene nel nord di Israele,intercettati droni e razzi dal Libano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)di allarme hanno suonato stanotte neldi Israele e l'Aeronautica israeliana ha intercettato 'obiettivi aerei' e. Lo annuncia l'Idf precisando che non si sono registrati feriti. "In seguito allesuonate alle 00:26 nell'area dell'Alta Galilea, l'Iaf ha intercettato un sospetto obiettivo aereo che attraversava dalverso Israele. Lehanno suonato per la possibilità di schegge cadute". Un altro 'obiettivo aereo', possibilmente un drone, è stato intercettato alle 0.51 nelle alture del Golan. "Il bersaglio è stato tracciato dall'Iaf ed è caduto in un'area aperta", aggiunge l'Idf. Un altro allarme ha interessato intorno alle 4.50 la Galilea, Wadi Ara, HaCarmel, Haifa Bay e HaAmakim. "Sono stati identificati cinqueprovenienti dalche sono stati intercettati dall'Iaf", informa l'Idf.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sirene di allarme nel nord di Israele - 3.55 Nella notte risuonano le sirene di allarme nel nord di Israele, nell'area di Metula. Metula è una città vicino al confine con il Libano. Si trova nella regione dell'Alta Galilea, a pochi chilometri a est della città libanese di Marjaayoun. (Televideo.rai.it)

Israele - sirene in azione nel nord : in arrivo razzi e droni. L’Iran sposta lanciamissili e conduce esercitazioni - . L’esercito israeliano ha reso noto che gli allarmi sono scattati in diverse città del nord, tra cui a San Giovanni d’Acri, e nell’ovest della Galilea. E’ quanto hanno iniziato a osservare nel fine settimana scorso funzionari statunitensi, come riporta il Wall Street Journal. Si tratta di un segnale che potrebbe indicare che Teheran si prepara a un attacco nei prossimi giorni dopo le accuse a ... (Ildenaro.it)

Sirene nel nord di Israele per l'arrivo di razzi e droni - Il servizio ambulanza Magen David Adom afferma che i suoi medici stanno perlustrando un'area in cui sono state segnalate collisioni. Le sirene sono in azione per infiltrazione di razzi e droni nelle città e nei paesi del nord, tra cui Acri. Ci sarebbero feriti a Mazra'a e dell'esplosione di un drone nei pressi della città di Nahariya. (Quotidiano.net)