Sirene d'allarme nel centro di Tel Aviv (Di martedì 22 ottobre 2024) Sirene d'allarme sono scattate nel centro di Tel Aviv alle 6.45 di questa mattina. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. Subito dopo si è sentito il boato di una esplosione. Sirene anche in Samaria e a Modi'in Illit, riferisce l'Idf. Quotidiano.net - Sirene d'allarme nel centro di Tel Aviv Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)d'sono scattate neldi Telalle 6.45 di questa mattina. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. Subito dopo si è sentito il boato di una esplosione.anche in Samaria e a Modi'in Illit, riferisce l'Idf.

