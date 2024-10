Settore auto in crisi | immatricolazioni in Europa in calo del 42% e Stellantis crolla del 26%

Settore auto in crisi: immatricolazioni in Europa in calo del 4,2% e Stellantis crolla del 26% (Di martedì 22 ottobre 2024) Non si ferma la frenata del Settore automobilistico europeo. Male i dati di settembre e molto male Stellantis che perde ancora quota di mercato. I dati dell’l’Acea, (l’associazione dei costruttori europei) evidenziano una flessione del 4,2% delle immatricolazioni in Europa rispetto a settembre 2023 e una perdita del 26% per il gruppo guidato da Carlos Tavares. La rotta insomma non si inverte. Le immatricolazioni di auto nell'Europa occidentale (che include l'Unione europea, i Paesi Efta e il Regno Unito) sono diminuite del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023, toccando quota 1.118.083 veicoli. Sebbene si sia assistito a un lieve recupero rispetto al tracollo di agosto, quando il calo era stato del 16,5%, il mercato rimane in difficoltà , segnato dalla contrazione delle vendite di auto tradizionali e dalla volatilità delle vendite di veicoli elettrici. Panorama.it - Settore auto in crisi: immatricolazioni in Europa in calo del 4,2% e Stellantis crolla del 26% Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non si ferma la frenata delmobilistico europeo. Male i dati di settembre e molto maleche perde ancora quota di mercato. I dati dell’l’Acea, (l’associazione dei costruttori europei) evidenziano una flessione del 4,2% delleinrispetto a settembre 2023 e una perdita del 26% per il gruppo guidato da Carlos Tavares. La rotta insomma non si inverte. Ledinell'occidentale (che include l'Unione europea, i Paesi Efta e il Regno Unito) sono diminuite del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023, toccando quota 1.118.083 veicoli. Sebbene si sia assistito a un lieve recupero rispetto al tracollo di agosto, quando ilera stato del 16,5%, il mercato rimane in difficoltà , segnato dalla contrazione delle vendite ditradizionali e dalla volatilità delle vendite di veicoli elettrici.

