Sergio Bonelli Editore presenta "ZAGOR. LE ORIGINI. LA PALUDE MALEDETTA" (Di martedì 22 ottobre 2024) Arriva in libreria LA PALUDE MALEDETTA, settimo episodio della collana ZAGOR. LE ORIGINI. Nei volumi precedenti abbiamo scoperto i dettagli del passato di Patrick Wilding, dalla sua infanzia spensierata alla tragedia famigliare, dalla vendetta al dolore della perdita e la presa di coscienza di sé stesso. Abbiamo assistito alla nascita e alla crescita di un Eroe. Adesso, il giovane Pat non è più solo un ragazzo, ma si è ormai trasformato in Za-Gor-Te-Nay, lo Spirito con la Scure temuto e rispettato nella foresta di Darkwood. È il momento di scoprire come continua l'epica saga di ZAGOR, quali pericoli dovrà affrontare, chi saranno i suoi amici e i suoi nemici, quali saranno le innumerevoli avventure che vivrà, sempre a fianco dei più indifesi, sulla strada della lealtà e della giustizia.

