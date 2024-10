Sci in dubbio la presenza di Hirscher a Soelden

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si avvicina a grandi passi l'appuntamento con la prima gara di Coppa del mondo di sci, in programma domenica a, in Austria, e ancora non è stata sciolta la riserva sullao meno di Marcel. Il campione austriaco, ritiratosi nel 2019, ha annunciato da tempo la volontà di partecipare "per divertimento" alla tappa di casa, nonostante correrà per l'Olanda, il Paese di sua madre. In estate,è rientrato anzitempo dagli allenamenti in Nuova Zelanda, apparendo molto lontano da una condizione che gli possa consentire di partecipare a una competizione di livello mondiale. Un ritardo di condizione già sottolineato da diversi media. D'altronde, lo stessoaveva dichiarato "finché non mi sentirò abbastanza pronto per il ritorno, non lo farò", cui ora i fan sono in agitazione.