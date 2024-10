Schettini | Il cellulare oggi ci distrae ci impedisce di pensare Dico ai ragazzi non cadete nel tranello di diventare pigri

Schettini: ‚ÄúIl cellulare oggi ci distrae, ci impedisce di pensare. Dico ai ragazzi, non cadete nel tranello di diventare pigri‚ÄĚ (Di marted√¨ 22 ottobre 2024) Vincenzo Schettini, il docente di fisica diventato celebre grazie al progetto "La Fisica Che Ci Piace", ha partecipato al podcast Muschio Selvaggio, condotto da Luis Sal, offrendo una coinvolgente lezione di fisica e riflessioni sull'impatto della tecnologia sulla societ√†. L'articolo Schettini: ‚ÄúIl cellulare oggi ci distrae, ci impedisce di pensare. Dico ai ragazzi, non cadete nel tranello di diventare pigri‚ÄĚ . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di marted√¨ 22 ottobre 2024) Vincenzo, il docente di fisica diventato celebre grazie al progetto "La Fisica Che Ci Piace", ha partecipato al podcast Muschio Selvaggio, condotto da Luis Sal, offrendo una coinvolgente lezione di fisica e riflessioni sull'impatto della tecnologia sulla societ√†. L'articolo: ‚ÄúIlci, cidiai, nonneldi‚ÄĚ .

