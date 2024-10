Sport.quotidiano.net - Roma, Juric rimandato all'esame Inter: buona prestazione ma ora servono i punti

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Prima sconfitta in casa della gestione di, primo zero in campionato della gestione del tecnico croato. Laesce sconfitta dal big match dell'Olimpico contro l', al termine di un buon incontro, dove però paga il maggiore cinismo avversario e soprattutto un errore grave che costa il risultato. Lamessa in campo dai giallorossi non è stata assolutamente negativa: forti anche del fattore campo, i capitolini hanno giocato alla pari contro i Campioni d'Italia nerazzurri. Il successo arriva infatti solo in contropiede, quando Frattesi sfrutta l'errore di Zalewski e lancia l'azione in ripartenza, servendo poi l'assist a Lautaro Martinez, che con freddezza mette il pallone alle spalle di Svilar. Per questa sfida difficilissima,sceglie il rientrante Dybala, insieme a Pellegrini, alle spalle di Dovbyk.