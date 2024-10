Richiesta revoca immunità, Fratoianni e Bonelli: ‘solidali con Ilaria Salis’ (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “La Richiesta di revoca dell’immunità ad Ilaria Salis da parte delle autorità ungheresi è arrivata al Parlamento Europeo. Ribadiamo la nostra piena solidarietà a Ilaria e auspichiamo Imolaoggi.it - Richiesta revoca immunità, Fratoianni e Bonelli: ‘solidali con Ilaria Salis’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Ungheria ha chiesto ladell’per l’eurodeputataSalis. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Ladidell’adSalis da parte delle autorità ungheresi è arrivata al Parlamento Europeo. Ribadiamo la nostra piena solidarietà ae auspichiamo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ungheria : richiesta di revoca dell’immunità per Ilaria Salis - il Parlamento Europeo pronto a intervenire - La Salis ha espresso la sua speranza che il Parlamento Europeo possa prendere una posizione difensiva nei confronti dello stato di diritto e dei diritti umani, visto il clima di repressione in atto. Il 10 ottobre, giorno seguente a un’accesa critica dell’operato del premier Viktor Orbán durante una sessione plenaria, Salis ha visto accelerare il processo di richiesta da parte delle autorità ... (Gaeta.it)

Presunta tangente Anthares - Liccardo aveva fatto richiesta di accesso agli atti per revoca - Prosegue l’inchiesta sulla presunta tangente del centro sportivo Anthares di Giugliano. Presunta tangente Anthares, Liccardo aveva fatto richiesta di accesso agli atti per […] L'articolo Presunta tangente Anthares, Liccardo aveva fatto richiesta di accesso agli atti per revoca sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)

Toti è tornato libero - dopo 80 giorni accolta la richiesta di revoca degli arresti domiciliari : «Mi siete mancati - ci difenderemo da ogni accusa» - L'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è tornato libero. Dopo oltre 80 giorni, il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta di revoca degli... (Ilmattino.it)