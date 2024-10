Ranking Uefa aggiornato 2024/2025: in palio due posti Champions League (Di martedì 22 ottobre 2024) Comincia un’altra grande stagione di coppe europee. E per il secondo anno di fila il Ranking Uefa stagionale sarà da monitorare giorno per giorno per sapere quali saranno le due migliori Nazioni. Chi arriverà, a fine anno, tra i primi due posti avrà diritto ad un posto extra nella prossima Champions League. Lo scorso anno questo extra spot lo hanno conquistato Italia e Germania battendo le più accreditate Inghilterra e Spagna. Ma quest’anno per entrambe, confermarsi, sarà molto difficile in quanto portano ben otto squadre in Europa. Il meccanismo del punteggio è molto semplice: ogni risultato di ogni Nazione va diviso per le partecipanti totali di quella Nazione stessa. Quindi ogni vittoria, che vale due punti, per l’Italia e la Germania andrà divisa per otto mentre per Spagna e Inghilterra per sette. E la Champions League, da quest’anno, varrà di più. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Comincia un’altra grande stagione di coppe europee. E per il secondo anno di fila ilstagionale sarà da monitorare giorno per giorno per sapere quali saranno le due migliori Nazioni. Chi arriverà, a fine anno, tra i primi dueavrà diritto ad un posto extra nella prossima. Lo scorso anno questo extra spot lo hanno conquistato Italia e Germania battendo le più accreditate Inghilterra e Spagna. Ma quest’anno per entrambe, confermarsi, sarà molto difficile in quanto portano ben otto squadre in Europa. Il meccanismo del punteggio è molto semplice: ogni risultato di ogni Nazione va diviso per le partecipanti totali di quella Nazione stessa. Quindi ogni vittoria, che vale due punti, per l’Italia e la Germania andrà divisa per otto mentre per Spagna e Inghilterra per sette. E la, da quest’anno, varrà di più.

