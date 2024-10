Sport.quotidiano.net - Pontedera, quel gol pesantissimo di Ianesi: "La speranza è di essere usciti dal periodo no"

(Di martedì 22 ottobre 2024) A poco più di un quarto del campionato (10 partite su 38) il suo score personale in materia di reti segnate ha già raggiunto un terzo dilo dell’anno scorso. Per chi diciamo questo? Per Simonee per i gol che ha firmato finora con la maglia del. Conlo,, di Gubbio il suo bottino è salito a 4 (come Italeng) mentre nel torneo passato le reti da lui realizzate furono 6. L’appoggio in rete, domenica durante il rimo tempo, del pallone che ha deciso il match, ha consentito alla squadra granata, che nel prossimo turno riceve l’Entella, di espugnare il Barbetti per la terza volta in undici trasferte, ma, soprattutto, in questa stagione di tornare alla vittoria, la terza complessiva, la seconda esterna, dopo 6 turni nei quali era arrivato un solo punto.