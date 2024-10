Polizia all’ex Hotel Petra alla Romanina: terzo sgombero in un mese per 90 persone (Di martedì 22 ottobre 2024) sgombero in corso per gli occupanti già allontananti da Torre Mauro e dall'ex Hotel Cinecittà. Circa 90 le persone all'interno, tra cui donne e minori. Fanpage.it - Polizia all’ex Hotel Petra alla Romanina: terzo sgombero in un mese per 90 persone Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024)in corso per gli occupanti già allontananti da Torre Mauro e dall'exCinecittà. Circa 90 leall'interno, tra cui donne e minori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio nell'hotel dell'imprenditore riminese - 45 persone intossicate in ospedale - . . E' divampato poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica l'incendio all’hotel Alexander di via Ungheria ad Abano Terme, di proprietà dell’imprenditore Alberto Innocenzi fondatore del tour operator riminese Malatesta viaggi, che ha fatto scattare l'evacuazione dei 273 ospiti presenti all'interno. (Riminitoday.it)

Incendio in un hotel di Abano Terme - 45 persone intossicate - AGI- È di 45 persone lievemente intossicate dal fumo ma nessun ferito il bilancio dell'incendio divampato poco dopo la mezzanotte nell'hotel Alexander di Abano Terme, in provincia di Padova. . Le fiamme, per cause ancora da accertare, erano partite da un vano tecnico al secondo piano e il fumo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti portati in salvo. (Agi.it)

Abano Terme - maxi incendio in un hotel : i vigili del fuoco mettono in salvo 273 persone. “Stanza piena di fumo - non vedevamo nulla. Salvati con una gru” - Quarantaquattro persone in ospedale per esalazioni e fratture: nessuno in pericolo di vita. Il governatore del Veneto: “Il coraggio dei pompieri ha permesso di evitare il peggio. Serve fare piena luce sull’accaduto”. (Repubblica.it)