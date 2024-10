Pioggia di euro per gli agricoltori delle zone montane (Di martedì 22 ottobre 2024) La Regione finanzierà con quasi 18 milioni di euro oltre 4.700 aziende lombarde che hanno presentato domanda per misura Srb01 - Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna, prevista nell’ambito della Pac 2023-2027. Lo annuncia l’assessore all’agricoltura e foreste, Alessandro Beduschi. Tra Leccotoday.it - Pioggia di euro per gli agricoltori delle zone montane Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Regione finanzierà con quasi 18 milioni dioltre 4.700 aziende lombarde che hanno presentato domanda per misura Srb01 - Sostegnocon svantaggi naturali di montagna, prevista nell’ambito della Pac 2023-2027. Lo annuncia l’assessore all’agricoltura e foreste, Alessandro Beduschi. Tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalla Regione più di un milione di euro per creare zone a traffico limitato - Zone a traffico limitato di zone 30 km/h per limitare la velocità. Modifiche infrastrutturali per facilitare la riduzione della velocità, isole pedonali, progetti di "traffic calming" e per l'incentivazione della mobilità condivisa (car sharing e bike sharing). E infine opere di miglioramento... (Udinetoday.it)

Sony alza il tiro (e il prezzo) : il monitor da gaming Inzone M10S è un OLED a 480 Hz e costa 1.400 euro - Sony ha annunciato anche M9 II, anche in questo caso dedicato ai videogiochi: costa 100 euro in meno della precedente generazione... Leggi tutto . (Dday.it)

Sony alza il tiro (e il prezzo) : il monitor da gaming Inzone M10S è un OLED a 480 Hz e costa 1.400 euro - Sony ha annunciato anche M9 II, anche in questo caso dedicato ai videogiochi: costa 100 euro in meno della precedente generazione... Leggi tutto . (Dday.it)