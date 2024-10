Perché quello del governo sul caso Albania è un “mini decreto”, che rischia di creare un caos ancora più grande (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo che il tribunale di Roma ha annullato il fermo dei primi sedici migranti trasportati nel centro di trattenimento di Gjader in Albania, il governo ha approvato un decreto legge per provare a superare i rilievi dei magistrati, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Ue sui Paesi sicuri. Molti punti però sono ancora oscuri e il funzionamento dell'hotspot albanese rimane a rischio. Vi spieghiamo Perché. Fanpage.it - Perché quello del governo sul caso Albania è un “mini decreto”, che rischia di creare un caos ancora più grande Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo che il tribunale di Roma ha annullato il fermo dei primi sedici migranti trasportati nel centro di trattenimento di Gjader in, ilha approvato un decreto legge per provare a superare i rilievi dei magistrati, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Ue sui Paesi sicuri. Molti punti però sonooscuri e il funzionamento dell'hotspot albanese rimane a rischio. Vi spieghiamo

