Lanazione.it - Pellegrinaggi Quel frate con il cane e l’asinello

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilo e il sogno di un’altra vita possibile. Zaino in spalla e camminata ad andamento lento, come nella canzone di Tullio De Piscopo, quando l’onda della libertà ti porta via. E’ questa la filosofia del viaggio, dei pellegrini che ripercorrono a piedi le antiche strade della Via Francigena, seguendo le orme del vescovo Sigerico di Canterbury in viaggio verso Roma nel 990. Atempo non c’erano smartphone nè gps per non smarrire la destinazione. Oggitracciato non è più un’avventura: è molto battuto e provvisto di segnaletica con la possibilità di consultare in ogni momento le mappe di posizionamento. Ma per tanti i cammini sono una sfida spirituale, un modo per ringraziare la divinità per un dono ricevuto.