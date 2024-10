Gaeta.it - Omicidio a Fano: ergastolo per Moustafa Alashri, uccise l’ex moglie con 29 coltellate

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un caso che ha suscitato forte indignazione e dibattito, il Tribunale di Pesaro ha emesso una sentenza diper, un uomo di 43 anni di origine egiziana, accusato di aver assassinatoAnastasiia, 23 anni, in un drammatico episodio avvenuto il 13 novembre 2022. Questoha avuto luogo nel loro appartamento a, dove la vittima è stata colpita da ben 29. Non solo l’imputato è stato condannato pervolontario, ma gli è stata anche tolta la potestà genitoriale sul figlio della coppia, un bambino attualmente in Ucraina e che è stato adottato dai nonni. Il delitto: dettagli agghiaccianti di unpremeditato Le circostanze che hanno portato all’sono profondamente inquietanti. Secondo le ricostruzioni,e Anastasiia stavano affrontando una separazione complicata.