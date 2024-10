Nuovi sviluppi promettenti nella prevenzione dell’infezione da virus respiratorio sinciziale nei neonati (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il virus respiratorio sinciziale rappresenta una delle principali cause di ricoveri ospedalieri nei neonati, con gravi conseguenze per la salute di questa fascia di popolazione. Recentemente, la compagnia farmaceutica MSD ha presentato dati significativi riguardo a un anticorpo monoclonale sperimentale, clesrovimab , che si è dimostrato efficace nel ridurre l’incidenza di malattia e ricoveri associati all’Rsv tra neonati sani, sia prematuri che a termine. Lo studio clinico di fase 2b/3 ha mostrato risultati incoraggianti, presentati durante l’Id Week 2024 a Los Angeles, mostrando come l’anticorpo potrebbe diventare un importante strumento di protezione in questa delicata fase della vita. Gaeta.it - Nuovi sviluppi promettenti nella prevenzione dell’infezione da virus respiratorio sinciziale nei neonati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilrappresenta una delle principali cause di ricoveri ospedalieri nei, con gravi conseguenze per la salute di questa fascia di popolazione. Recentemente, la compagnia farmaceutica MSD ha presentato dati significativi riguardo a un anticorpo monoclonale sperimentale, clesrovimab , che si è dimostrato efficace nel ridurre l’incidenza di malattia e ricoveri associati all’Rsv trasani, sia prematuri che a termine. Lo studio clinico di fase 2b/3 ha mostrato risultati incoraggianti, presentati durante l’Id Week 2024 a Los Angeles, mostrando come l’anticorpo potrebbe diventare un importante strumento di protezione in questa delicata fase della vita.

