Napoli, stimati 27 milioni di turisti per il Giubileo: in città un possibile aumento della tassa di soggiorno (Di martedì 22 ottobre 2024) L'assessorato al Turismo del Comune di Napoli stima che per il Giubileo arriveranno in città circa 27 milioni di visitatori. Il dato è stato reso noto dall'assessore al Ilmattino.it - Napoli, stimati 27 milioni di turisti per il Giubileo: in città un possibile aumento della tassa di soggiorno Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'assessorato al Turismo del Comune distima che per ilarriveranno incirca 27di visitatori. Il dato è stato reso noto dall'assessore al

Napoli si prepara a un turismo da record : attesi 27 milioni di visitatori per il Giubileo - Secondo le previsioni, il Giubileo porterà una cifra stimabile di almeno 4 milioni di visitatori in più rispetto all’anno precedente. Con queste misure, Napoli si prepara a vivere un momento da incorniciare nella sua storia turistica, confermandosi come principale meta per il Giubileo e oltre. Baretta ha evidenziato l’importanza di questo aumento, ipotizzando che gli effetti del Giubileo ... (Gaeta.it)

