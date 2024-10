Napoli-Lecce, Conte ritrova Meret: ci sarà anche Olivera dal 1? (Di martedì 22 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Napoli-Lecce, Conte ritrova Meret: ci sarà anche Olivera dal 1? L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima gara del L'articolo Napoli-Lecce, Conte ritrova Meret: ci sarà anche Olivera dal 1? proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Napoli-Lecce, Conte ritrova Meret: ci sarà anche Olivera dal 1? Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Corriere dello Sport –: cidal 1? L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima gara del L'articolo: cidal 1? proviene da ForzAzzurri.net.

Gotti a rischio esonero : Napoli-Lecce l’ultimo salvagente - Al suo posto potrebbe arrivare Gabriele Cioffi Luca Gotti rischia la panchina e ad essere decisiva può essere la trasferta ostica contro il Napoli. L’attuale allenatore del Lecce Luca Gotti rischia di essere esonerato in caso di risultato negativo contro il Napoli di Antonio Conte. it. . atore. (Dailynews24.it)

Verso Napoli-Lecce - Conte sostituirà un azzurro : la decisione è presa! - Intanto, però, è necessario sottolineare che l’ex Empoli ha dimostrato di essere un giocatore affidabile visti i numerosi interventi importanti. In realtà, però, a rubare la scena è stato anche il reparto difensivo proprio con l’estremo difensore. Naturalmente, siamo solo agli inizi della stagione ma ciò che conta è presente: la qualità. (Spazionapoli.it)

Da Lecce preoccupati : “Squadra imbarazzante - e ora c’è il Napoli…” - . Anche la vittoria di Empoli ha dimostrato quanto in questa fase del campionato gli azzurri riescano a massimizzare il profitto pur non giocando benissimo, pur finendo balìa degli avversari come accaduto per buona parte della partita di ieri contro un squadra, quella di Roberto D’Aversa, che aveva preparato molto bene la partita. (Spazionapoli.it)