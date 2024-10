Musolino (Md), questo decreto esaspera il conflitto (Di martedì 22 ottobre 2024) "questo decreto non fa che esasperare il conflitto e di questo noi siamo molto preoccupati, perché se c'è una cosa che noi non vorremo è il conflitto". Così Stefano Musolino, segretario nazionale di Magistratura democratica, a 24 Mattino su Radio 24. "Sono sorpreso dalle parole di Nordio che è un giurista. C'è ormai una giurisprudenza consacrata della corte di giustizia europea, raccolta anche dalla corte di Cassazione e anche dalle Corte Costituzionale, che prevede la disapplicazione della norma interna confliggente. È proprio la norma interna, che sia legge o che sia decreto interministeriale ad essere subordinata o subalterna a quella europea che perciò si applica con preferenza su quelle nazionali", ha aggiunto Musolino. Quotidiano.net - Musolino (Md), questo decreto esaspera il conflitto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "non fa chere ile dinoi siamo molto preoccupati, perché se c'è una cosa che noi non vorremo è il". Così Stefano, segretario nazionale di Magistratura democratica, a 24 Mattino su Radio 24. "Sono sorpreso dalle parole di Nordio che è un giurista. C'è ormai una giurisprudenza consacrata della corte di giustizia europea, raccolta anche dalla corte di Cassazione e anche dalle Corte Costituzionale, che prevede la disapplicazione della norma interna confliggente. È proprio la norma interna, che sia legge o che siainterministeriale ad essere subordinata o subalterna a quella europea che perciò si applica con preferenza su quelle nazionali", ha aggiunto

