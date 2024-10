Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Bagnaia nel GP di Thailandia: due podi consecutivi in top class ed una vittoria in Moto2

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il circus del Motomondiale si trasferisce dall’Australia allaper disputare questo weekend il terzultimo appuntamento della stagione 2024 al Chang International Circuit di Buriram. Riflettori puntati insul duello per il titolo iridato tra Jorge Martin e Francesco, con il pilota italiano che insegue ad una distanza di 20 punti dal rivale spagnolo nellaifica generale. L’evento thailandese ha fatto il suo ingresso in calendario nel 2018, uscendone per due anni(2020 e 2021) a causa della pandemia di Covid. Pecco, nelle sue quattro apparizioni complessive a Buriram, ha collezionato ben tre piazzamenti sulo ed una, a testimonianza di un buon feeling con il tracciato del sud-est asiatico.