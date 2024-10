Dilei.it - Morto Michael Newman, storico volto di Baywatch (e bagnino nella vita reale)

(Di martedì 22 ottobre 2024)aveva 68 anni quando èsua casa, circondato dagli affetti più cari. Il suoè ben noto sul piccolo schermo: il suo personaggio Mike “Newmie”(sì, si chiamava proprio come lui) è stato tra i più amati di semprestorica serie, al pari di quelli interpretati da David Hasselhoff e Pamela Anderson., chelo era davvero, ha affrontato con forza gli ultimi anni segnati da una malattia che non gli ha lasciato scampo: il morbo di Parkinson. Come ha rivelato un suo caro amico a People, l’attore si è spento la sera di domenica 20 ottobre per “complicazioni cardiache”. In aggiornamento