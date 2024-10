Milan, pazza idea di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si dà alla boxe! L’idea di Mams Taylor (Di martedì 22 ottobre 2024) Milan, dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione: Zlatan Ibrahimovic starebbe pensando di darsi alla boxe: l’idea di Mams Taylor! Hanno del clamoroso le indiscrezioni che stanno circolando in Inghilterra per quanto riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor di Red Bird, infatti, starebbe pensando seriamente di prendere parte alla crossover boxing di Misfits, un’organizzazione di sport da combattimento capitanata da Mams Taylor. Sarebbe stato proprio quest’ultimo ad avanzare la proposta allo svedese. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, il dirigente rossonero potrebbe, così, indossare i guantoni e cominciare una nuova vita nel mondo degli sport da combattimento, in particolare boxe e kickboxing. Ibra è da sempre un grande appassionato di questo mondo e, infatti, è cintura nera di taekwondo. Dailymilan.it - Milan, pazza idea di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si dà alla boxe! L’idea di Mams Taylor Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024), dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione:starebbe pensando di darsi: l’di! Hanno del clamoroso le indiscrezioni che stanno circolando in Inghilterra per quanto riguarda il futuro di. Il senior advisor di Red Bird, infatti, starebbe pensando seriamente di prendere partecrossover boxing di Misfits, un’organizzazione di sport da combattimento capitanata da. Sarebbe stato proprio quest’ultimo ad avanzare la proposta allo. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, il dirigente rossonero potrebbe, così, indossare i guantoni e cominciare una nuova vita nel mondo degli sport da combattimento, in particolaree kickboxing. Ibra è da sempre un grande appassionato di questo mondo e, infatti, è cintura nera di taekwondo.

