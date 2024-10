Lapresse.it - Manovra, Giorgetti: taglio cuneo per redditi fino a 40mila euro

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Confermeremo per l’anno prossimo la misura della decontribuzione. La chiameremo probabilmente ‘defiscalizzazione’ e sarà estesa ai,non più soloa 35mila”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarloparlando a Genova durante un’iniziativa della Lega per i due anni di governo. Secondo“di questi benefici godranno 1,3 milioni di lavoratori e lavoratrici in più”. Poi aggiunge: “Abbiamo introdotto una misura nuova, una forma di benefit fiscalea 5.000per le spese che il lavoratore o l’azienda sostengono per l’unità abitativa per un eventuale trasferimento, sono stanzialmente defiscalizzate e quindi non pagheranno imposte“.