LIVE Musetti-Sonego 5-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: toscano avanti nel 1° set (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Chiude al volo Musetti dopo l’attacco di dritto. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Prima vincente al rovescio. 0-15 Gran attacco di rovescio del torinese e punto. 5-3 Prima vincente, si salva Sonego. 40-30 Non risponde di rovescio il toscano. 30-30 Con la prima Sonego. 15-30 NOOO! La risposta-missile di Musetti, nei piedi. Sonego può solo giocare in mezzo alle gambe, poi l’errore di rovescio di Musetti. Cosa abbiamo visto! 0-30 Il nastro non avvantaggia Sonego, Musetti trova il tempo di spostarsi ed esplodere un cross di dritto micidiale. 0-15 Servizio e schiaffo al volo di dritto in rete Sonego. 5-2 A quindici il carrarino. 40-15 Sbaglia di rovescio dopo uno splendido lungoriga. 40-0 Ace (1°). 30-0 Si mangia un punto già concluso Sonego, schermaglia a rete e volèe di dritto sopra la rete OUT a Musetti battuto. Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 5-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: toscano avanti nel 1° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Chiude al volodopo l’attacco di dritto. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Prima vincente al rovescio. 0-15 Gran attacco di rovescio del torinese e punto. 5-3 Prima vincente, si salva. 40-30 Non risponde di rovescio il. 30-30 Con la prima. 15-30 NOOO! La risposta-missile di, nei piedi.può solo giocare in mezzo alle gambe, poi l’errore di rovescio di. Cosa abbiamo visto! 0-30 Il nastro non avvantaggiatrova il tempo di spostarsi ed esplodere un cross di dritto micidiale. 0-15 Servizio e schiaffo al volo di dritto in rete. 5-2 A quindici il carrarino. 40-15 Sbaglia di rovescio dopo uno splendido lungoriga. 40-0 Ace (1°). 30-0 Si mangia un punto già concluso, schermaglia a rete e volèe di dritto sopra la rete OUT abattuto.

