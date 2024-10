Ilfattoquotidiano.it - L’autonomia differenziata non è una sfida di competitività: in Italia c’è un immenso divario interno

(Di martedì 22 ottobre 2024) In molteplici occasioni si è parlato delle Autonomie Differenziate come di unadiche il Sud rifiuterebbe di abbracciare. Per indolenza? Per ignavia? O forse perché, in piena ragionevolezza, il Sud non potrebbe (o dovrebbe) essere invitato a unasenza avere le stesse carte dei suoi competitor? Qualsiasi banca dati dotata di attendibilità restituisce ancora oggi l’immagine di un Paese, il nostro, attraversato da un. In base ai dati del World inequality database, rielaborati da Openpolis, l’è lo Stato europeo che riporta ilpiù ampio (l’1% detiene il 13,6% di tutto il reddito nazionale), riportando anche il più marcato accentramento delle ricchezze: +7,4% tra 1980 e 2022.