La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre all'1 Novembre 2024: Feliciano Perde La Vita! (Di martedì 22 ottobre 2024) La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024: Feliciano non sopravvive dopo l'attentato e Perde la Vita. Petra e Teresa sono disperate per questo tragico addio! La Promessa prosegue e, nel corso della settimana dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024, al centro dell'attenzione ci sarà purtroppo Feliciano. Infatti, dopo essere stato gravemente ferito a causa del presunto incidente di caccia, il ragazzo Perderà la Vita. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La Promessa: dove eravamo rimasti? Le condizioni di Feliciano sembrano migliorare dopo l'intervento di Jana e Abel. Lo stesso Feliciano riprende conoscenza e rassicura Teresa e Petra. Abel si occupa a tempo pieno di Curro, perché è ormai l'unico medico rimasto a La Promessa, per volontà di Cruz. Lui e Jana sottopongono Curro ad un delicato intervento.

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 22 Ottobre - “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le anticipazioni La promessa. La sua apparizione non è prevista, ma viene accolta con entusiasmo dalla marchesa. (Zon.it)

La Promessa - anticipazioni 22 ottobre : Alonso continua le indagini - il conte Ayala arriva alla tenuta - Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 22 ottobre alle 19:40. Anticipazioni de La Promessa: Don Romulo riceve i complimenti del nuovo arrivato Il …. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani intorno alle 19:40 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì ... (Movieplayer.it)

La Promessa - anticipazioni dal 21 al 27 ottobre 2024 : le indagini di Alonso - Un risvolto che non piace alla moglie Cruz, mandante dell’attentato insieme al cognato Lorenzo. Manuel si qualifica come finalista della coppa Herzog Staackman. it. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio. ©US Mediaset I sospetti di Alonso de Lujan sono al centro delle prossime puntate de La Promessa. (Davidemaggio.it)