Linkiesta.it - La Moldavia ha detto sì all’Ue, ma si sentono i danni della disinformazione russa

(Di martedì 22 ottobre 2024), un paese spaccato. La presidente uscente Maia Sandu ha vinto le elezioni con oltre il quarantadue per cento dei voti e il futuro sfidante al ballottaggio del socialista Alexandr Stoianoglo al ventisei per cento. Il vantaggio di Sandu, candidata filoeuropea, era evidente sin dai primi exit poll, ma per decretare la vittoria del sì al referendum costituzionale per l’adesioneci sono voluti i conteggidiaspora moldava, in fila per ore ai seggi, soprattutto in Italia, Russia, Romania e Francia (a Bucarest le urne sono rimaste aperte due ore in più). Quanto basta per superare, seppure di poco, il cinquanta per cento valido per includere in costituzione i paragrafi che confermano l’identità europeae la volontà di aderire al blocco comunitario.