La Juve crolla in casa con lo Stoccarda: salvata dal VAR e Perin, viene punita nel finale da Toure (Di martedì 22 ottobre 2024) La Juventus esce malissimo dalla sfida interna contro lo Stoccarda che passa nel recupero con l'atalantino El Bilal Toure. Ma nei 90 minuti sono i tedeschi ad aver sfiorato il gol più volte: prima il palo, poi il VAR, infine Perin - che para il rigore - avevano illuso al pareggio.

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-STOCCARDA 0-1 : Perin non basta - Danilo sciagurato - Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Stoccarda, match dell'Allianz Stadium valido per la prima fase di Champions League. A disposizione: Bredlow, Al-Dakhil, Kratzig, Keitel, Chase, Stenzel. JUVENTUS Perin 8 Savona 5 (54? Cambiaso 5,5) Danilo 3 Kalulu 5,5 Cabal 5 Fagioli 5 Thuram 5 (90? Rouhi SV) Conceicao 5,5 (54? Weah 6) McKennie 5 (54? Locatelli 5) Yildiz 5 Vlahovic 4,5 (68? Adzic

Juventus-Stoccarda sullo 0-1 LIVE : Perin para un rigore a Millot - la sblocca El Bilal Touré al 92° - Champions League - 3ª giornata Juventus-Stoccarda 0-1 (risultato parziale) GOL: 92` El Bilal Tourè. 86` - Perin para un rigore a Millot

Juve-Stoccarda LIVE 0-0 : rigore per lo Stoccarda - espulso Danilo - ma para Perin! - All'Allianz Stadium, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Juve-Stoccarda: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve-Stoccarda, valevole per la 3ª giornata del girone di Champions League 2024/2025.