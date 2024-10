La guardia di finanza scopre oltre 68 kg di droga nascosta nelle confezioni di cioccolato (Di martedì 22 ottobre 2024) Aveva nascosto la droga nelle confezioni che riproducevano perfettamente noti marchi di cioccolato. Ma lì, in quei 3 sacchi di cellophane, invece delle dolci barrette c’erano nascosti oltre 68 kg di hashish.A scoprirlo la guardia di finanza del Comando provinciale di Monza. A trasportarli su Monzatoday.it - La guardia di finanza scopre oltre 68 kg di droga nascosta nelle confezioni di cioccolato Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Aveva nascosto lache riproducevano perfettamente noti marchi di. Ma lì, in quei 3 sacchi di cellophane, invece delle dolci barrette c’erano nascosti68 kg di hashish.A scoprirlo ladidel Comando provinciale di Monza. A trasportarli su

