Game-experience.it - Killzone, è in arrivo un nuovo capitolo? Guerrilla Games infrange i sogni dei fan

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il direttore artistico diha affermato che all’interno dello studio hanno deciso di lavorare sulla serie Horizon: Zero Dawn per una scelta personale, allontanandosi di conseguenza volutamente dal franchise di. Nel corso di un’intervista con il Washington Post, il direttore artistico Roy Postma che ha lavorato inper 24 anni, ha rivelato che in seguito all’uscita di: Shadow Fall su PS4, lo studio ha deciso di non voler più lavorare sulla celeberrima serie sparatutto in prima persona. Postma ha aggiunto che in quel dihanno scelto dopo tanti anni al lavoro su una serie, contraddistinta da toni scuri, di lavorare ad una saga caratterizzata da ambientazioni più colorate ed in diretta contrapposizione ai mondi tendenzialmente grigi di. Leggiamo quanto affermato da Roy Postma: “Avevamo finito come team.