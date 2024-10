Italia e Medio Oriente: nuovi hub militari tra Giordania e Qatar (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La crescente attenzione Italiana verso il Medio Oriente segna un’importante fase nella cooperazione difensiva internazionale. Con il recente impegno a studiare la creazione di hub militari strategici in Giordania e Qatar, l’Italia mira a rafforzare la sua presenza nella regione e a facilitare operazioni delle forze speciali. Questi sviluppi non solo agevolano la gestione delle operazioni militari, ma rappresentano anche un passo significativo nella cooperazione binazionale in ambito difensivo. nuovi sviluppi in Giordania Un primo segnale dell’interesse Italiano nella regione risale allo scorso settembre, quando l’allora Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, ha visitato il Medio Oriente. In quella occasione, è emersa la disponibilità della Giordania ad ospitare un hub delle forze speciali Italiane. Gaeta.it - Italia e Medio Oriente: nuovi hub militari tra Giordania e Qatar Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La crescente attenzionena verso ilsegna un’importante fase nella cooperazione difensiva internazionale. Con il recente impegno a studiare la creazione di hubstrategici in, l’mira a rafforzare la sua presenza nella regione e a facilitare operazioni delle forze speciali. Questi sviluppi non solo agevolano la gestione delle operazioni, ma rappresentano anche un passo significativo nella cooperazione binazionale in ambito difensivo.sviluppi inUn primo segnale dell’interesseno nella regione risale allo scorso settembre, quando l’allora Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, ha visitato il. In quella occasione, è emersa la disponibilità dellaad ospitare un hub delle forze specialine.

