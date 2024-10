Velvetmag.it - iPhone 17: la nuova generazione di smartphone fra innovazione e design

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’attesa per il nuovo17 è già alta. Numerosi i rumors e le anticipazioni che stanno circolando sul prossimo modello di casa Apple. Il colosso di Cupertino, come ogni anno, sta lavorando su innovazioni tecnologiche e unall’avanguardia per stupire i propri utenti. Il lancio è previsto per il 2025, ma già emergono dettagli che suggeriscono importanti evoluzioni rispetto ai modelli precedenti.ultra-sottile Una delle novità più chiacchierate riguarda il. Apple sembra puntare sulla sottigliezza con il modello17 Slim, che potrebbe essere il dispositivo più sottile mai prodotto dall’azienda. Secondo quanto riportato da diverse fonti, questo modello sarà equipaggiato con un display OLED ultra sottile, progettato per garantire una qualità visiva eccellente senza sacrificare la portabilità.