Bergamonews.it - “Io, intervenuto per sedare una lite, ma era una messinscena: così mi hanno rubato tutto”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo. Ai suoi lettori racconta da anni i principali eventi sportivi del territorio, ma ultimamente Matteo Bonfanti ama condividere anche alcune sue vicende di vita personali. Vicende spesso tragicomiche, senz’altro per il piglio scanzonato che le contraddistinguono: dopo l’amata Panda arancione andata a fuoco in un pomeriggio d’estate, il direttore del settimanale Bergamo&Sport fornisce la sua versione dei fatti su quanto accaduto lunedì scorso (14 ottobre) in via Borgo Palazzo. Qui il giornalista sostiene di essere stato ingannato per essere poi deda un gruppo di ragazzi. “Non divago, mi travesto dal cronista che non sono mai stato e inizio dal principio – scrive Bonfanti -.