Infortunio Gudmundsson, si allungano i tempi di recupero dell’attaccante della Fiorentina? Le condizioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Infortunio Gudmundsson, si allungano i tempi di recupero dell’attaccante della Fiorentina? Le ultime sulle sue condizioni L’Infortunio di Gudmundsson si sta rivelando molto più delicato del previsto: una perdita importante per la Fiorentina soprattutto vista la quantità di match tra campionato e Conference League. Secondo quanto riportato da La Nazione, si teme che ci possa Calcionews24.com - Infortunio Gudmundsson, si allungano i tempi di recupero dell’attaccante della Fiorentina? Le condizioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024), sidi? Le ultime sulle sueL’disi sta rivelando molto più delicato del previsto: una perdita importante per lasoprattutto vista la quantità di match tra campionato e Conference League. Secondo quanto riportato da La Nazione, si teme che ci possa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina - Gudmundsson : risentimento muscolare coscia destra. Kean : distorsione alla caviglia sinistra - ACF Fiorentina - si legge - comunica che il calciatore Albert Gudmundsson ha riportato, nel corso della gara odierna con il Lecce, un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. . Il calciatore svolgerà, nei prossimi giorni, gli esami diagnostici per stabilire l’entità dell’infortunio. Moise Kean ha, invece, riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra L'articolo Fiorentina, ... (Firenzepost.it)

Fiorentina esplosiva a Lecce : come Sinner (0-6). Ma perde Gudmundsson e Kean. Pagelle - Punteggio alla Sinner, re del tennis: 0-6. Partita, però, purtroppo macchiata dagli infortuni di Gudmundsson (stiramento alla coscia destra) e Kean (guaio alla caviglia) ancora da decifrare come gravità e durata dell'assenza dai campi di gioco. E' un treno in corsa, la Fiorentina: partito due settimane fa con il Milan e lanciato sulla direttrice di Lecce con la velocità travolgente di un ... (Firenzepost.it)

Infortunio Gudmundsson : Fiorentina in ansia - si attendono novità - Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, è stato protagonista di un infortunio durante la gara contro il Lecce. La Fiorentina sarebbe attualmente in ansia per le … L'articolo Infortunio Gudmundsson: Fiorentina in ansia, si attendono novità proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)