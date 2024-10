Incidente mortale sulla Lecce-Monteroni, a processo il conducente dell’auto (Di martedì 22 ottobre 2024) Monteroni - Ci sarà un processo sull’Incidente, avvenuto nella tarda mattinata del 22 luglio del 2023 a Monteroni di Lecce, in cui perse la vita Andrea Centonze, 35enne del posto. Al banco degli imputati ci sarà il conducente dell’auto (una Fiat Panda), G.N., un 62enne originario di Aradeo Lecceprima.it - Incidente mortale sulla Lecce-Monteroni, a processo il conducente dell’auto Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 22 ottobre 2024)- Ci sarà unsull’, avvenuto nella tarda mattinata del 22 luglio del 2023 adi, in cui perse la vita Andrea Centonze, 35enne del posto. Al banco degli imputati ci sarà il(una Fiat Panda), G.N., un 62enne originario di Aradeo

