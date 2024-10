Incendio in un attico di Bressanone: intervento efficace dei vigili del fuoco evita danni maggiori (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Incendio è divampato ieri sera, intorno alle 20:30, in un attico situato nel cuore storico di Bressanone. Fortunatamente, grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, la situazione è stata rapidamente controllata, evitando che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti e edifici della zona. Le autorità locali confermano che non ci sono stati feriti nell’incidente. intervento tempestivo dei vigili del fuoco Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Bressanone ha senza dubbio giocato un ruolo cruciale nel contenere il rogo nel suo stato iniziale. Le squadre di emergenza sono giunte sul posto in tempo record e hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme e a prevenire una potenziale tragedia. Gaeta.it - Incendio in un attico di Bressanone: intervento efficace dei vigili del fuoco evita danni maggiori Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unè divampato ieri sera, intorno alle 20:30, in unsituato nel cuore storico di. Fortunatamente, grazie al rapidodeidel, la situazione è stata rapidamente controllata,ndo che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti e edifici della zona. Le autorità locali confermano che non ci sono stati feriti nell’incidente.tempestivo deidelIl prontodeideldiha senza dubbio giocato un ruolo cruciale nel contenere il rogo nel suo stato iniziale. Le squadre di emergenza sono giunte sul posto in tempo record e hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme e a prevenire una potenziale tragedia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio devasta un attico in lungarno Colombo a Firenze : palazzo evacuato - fiamme altissime e colonna di fumo - Nel pomeriggio l'incendio ha colpito un attico in lungarno Colombo a Firenze, con la necessità di evacuare il palazzo: strada chiusa. (Notizie.virgilio.it)

Firenze : incendio nell’attico di un palazzo su lungarno Colombo. Famiglie evacuate - colonna di fumo in città - . L'allarme è scattato alle 15 di oggi, 31 agosto 2024, quando sono arrivate diverse chiamate ai vigili del fuoco per segnalare il pauroso incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in lungarno Colombo a Firenze L'articolo Firenze: incendio nell’attico di un palazzo su lungarno Colombo. (Firenzepost.it)

Firenze - incendio in un attico di Lungarno Colombo : fiamme e fumo sul tetto - Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte. Firenze, 31 agosto 2024 – Incendio in Lungarno Colombo. Le fiamme e il fumo hanno avvolto completamente la terrazza dell’appartamento. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. E’ scoppiato nel pomeriggio, intorno alle ore 15, in un attico. (Lanazione.it)